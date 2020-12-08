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وزير الداخلية الأردني يوعز بعدم تكفيل أصحاب السوابق الجرمية

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وزير الداخلية الأردني يوعز بعدم تكفيل أصحاب السوابق الجرمية وزير الداخلية الأردني يوعز بعدم تكفيل أصحاب السوابق الجرمية

جى بي سي نيوز :- أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين إلى المحافظين ، بعدم قبول شفاعة أو وساطة أي شخص مهما كانت مكانته أو موقعه بشأن تكفيل أي من الخارجين على القانون، وأصحاب السوابق الجرمية، وفارضي الاتاوات إلا بموافقته الشخصية.
وأكد الوزير في تعميم وجهه إلى المحافظين، اليوم الأحد ، بأن هذا الأمر منوط به شخصيا حتى لو أوصى المجلس الأمني المختص بالافراج عن أي من هؤلاء الموقوفين.
وأشار المبيضين إلى أن المحافظ مسؤول قانونيا واداريا وادبيا حال الاخلال بأي من هذه التوجيهات.

جي بي سي نيوز

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