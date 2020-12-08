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تعرف على أول شخص يتلقى التطعيم ضد وباء كورونا في بريطانيا

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تعرف على أول شخص يتلقى التطعيم ضد وباء كورونا في بريطانيا تعرف على أول شخص يتلقى التطعيم ضد وباء كورونا في بريطانيا

تعرف على أول شخص يتلقى التطعيم ضد وباء كورونا في بريطانيا

كشفت وسائل اعلام بريطانية عن أول شخص تلقى التطعيم ضد وباء كورونا في بريطانيا، وقالت إنها امرأة في الـ90 من عمرها هي أول مَن حصلت على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.
وقالت مارغريت كينان، التي ستكمل عامها 91 الأسبوع المقبل، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد".
وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش، وهي أول جرعة من 800 ألف جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك، الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومن المتوقع وصول ما يقارب 4 ملايين جرعة بحلول نهاية الشهر الحالي.
وستلقح المراكز في بريطانيا الأشخاص الذين تجاوزوا الـ80 عاما، وبعض موظفي الصحة والرعاية الصحية أولا، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
أعطيت مارغريت كينان اللقاح في المستشفى الجامعي في مدينة كوفنتري.
وقالت: "أشعر بتميز كبير لأني أول شخص يطعم ضدكوفيد-19، إنها أفضل هدية مبكرة كنت أتمناها لعيد ميلادي، وهي تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن قضيت معظم أيام العام وحيدة".
وأضافت: "أنا عاجزة عن شكر ماي، التي أعطتني الجرعة، وموظفي هيئة التأمين الصحي بما فيه الكفاية، فقد اعتنوا بي بشكل كبير، ونصيحتي لأي شخص عرض عليه اللقاح أن يأخذه، فإذا كان بإمكاني تناوله وأنا في الـ90، فيمكنكم تناوله أيضا."بريطانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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