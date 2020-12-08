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القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس البلاد السابق

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القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس البلاد السابق القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس البلاد السابق
عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس البلاد السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الأوروغواي الشرقية الرئيس لويس لاكالي بو في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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