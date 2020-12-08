اندلاع حريق في عقار مواجه لقصر ثقافة دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

اندلع حريق في الطابق الأخير ببرج سكني أمام قصر الثقافة وسط مدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ وجرى الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الطوابق المجاورة.

وسارع عدد من الأهالي إلى إطفاء الحريق، ومساعدة رجال الحماية المدنية، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر مادية بمحتويات المحل.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، ويرجح أن تكون بسبب ماس كهربائي، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.