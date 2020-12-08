أخبار عاجلة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" في ندوة بالوادي الجديد

Print
"التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" في ندوة بالوادي الجديد "التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" في ندوة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:55 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بمدينة الخارجة، حاضر فيها دكتور محمود كمال، مدير مكتب عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، وبحضور محمد حجي مدير إدارة المدرسة.

وقالت أزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز الإعلام بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الندوة تناولت تعريف الطالبات بمفهوم التحول الرقمي ودوافع التحول، وعلى رأسها مواكبة التطور التكنولوجي وتخفيض التكاليف والوقت وتحقيق الجودة.

وأضافت أزهار، أن الندوة تناولت مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ومفهوم الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات وعرض أمثلة لكثير من الخدمات المُميكنة، والتأكيد على استفادة نظام التعليم الجديد ومواكبة أركانه للتحول الرقمي من حيث الاستغناء عن الكتاب الورقي وتوفير المنصات الإلكترونية المختلفة وتغيير نظم الامتحانات، وكذا التأكيد على أهمية قواعد البيانات وتوفير شبكات الإنترنت فائق السرعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية