"التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" في ندوة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "التحول الرقمي ونظام التعليم الجديد" بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بمدينة الخارجة، حاضر فيها دكتور محمود كمال، مدير مكتب عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، وبحضور محمد حجي مدير إدارة المدرسة.

وقالت أزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز الإعلام بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الندوة تناولت تعريف الطالبات بمفهوم التحول الرقمي ودوافع التحول، وعلى رأسها مواكبة التطور التكنولوجي وتخفيض التكاليف والوقت وتحقيق الجودة.

وأضافت أزهار، أن الندوة تناولت مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ومفهوم الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات وعرض أمثلة لكثير من الخدمات المُميكنة، والتأكيد على استفادة نظام التعليم الجديد ومواكبة أركانه للتحول الرقمي من حيث الاستغناء عن الكتاب الورقي وتوفير المنصات الإلكترونية المختلفة وتغيير نظم الامتحانات، وكذا التأكيد على أهمية قواعد البيانات وتوفير شبكات الإنترنت فائق السرعة.