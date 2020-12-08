"متجوزة من أسبوعين".. سخان المياه يقتل عروسًا بحمام منزلها في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

لفظت ربة منزل في العقد الثاني من العمر أنفاسها، صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بمدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية، وجرى إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوفاة ربة منزل في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضها لصعق كهربائي بسبب السخان.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة منذ قرابة أسبوعين، وتوفيت إثر تعرضها لصعق كهربائي من سخان المياه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.