أخبار عاجلة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"متجوزة من أسبوعين".. سخان المياه يقتل عروسًا بحمام منزلها في الغربية

Print
"متجوزة من أسبوعين".. سخان المياه يقتل عروسًا بحمام منزلها في الغربية "متجوزة من أسبوعين".. سخان المياه يقتل عروسًا بحمام منزلها في الغربية

مصراوي Masrawy

04:43 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

لفظت ربة منزل في العقد الثاني من العمر أنفاسها، صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بمدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية، وجرى إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوفاة ربة منزل في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضها لصعق كهربائي بسبب السخان.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة منذ قرابة أسبوعين، وتوفيت إثر تعرضها لصعق كهربائي من سخان المياه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية