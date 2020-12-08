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"الأوقاف" تكشف بالأرقام إهدار جماعة الإخوان الإرهابية للمال العام

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"الأوقاف" تكشف بالأرقام إهدار جماعة الإخوان الإرهابية للمال العام "الأوقاف" تكشف بالأرقام إهدار جماعة الإخوان الإرهابية للمال العام

مصراوي Masrawy

04:51 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الجماعة بلغ (503) مليون جنيه في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019-2020م مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه أي بزيادة قدرها مليار وسبعة وثلاثين مليون جنيه

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، ردًا على ما أذيع على الجزيرة باستضافة بعض القيادات الإخوانية الهاربة من مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم لشئون الوقف، أن إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان بلغ تسعة ملايين جنيه، في حين تجاوزت هذه الإيرادات ثلاثين مليون جنيه في العام المالي 2018-2019م .

وأشارت إلى أن إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة، بلغت عشرة ملايين جنيه في حين زادت في العام المالي 2018-2019م عن خمسين مليون جنيه.

ولفتت إلى أن إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان رلغ نحو (218) ألفًا، في حين بلغت في العام المالي 2018-2019م نحو عشرة ملايين جنيه

وأكدت أن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014م بالقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2014م بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي.

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