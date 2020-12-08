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الفتوى والتشريع: شرط الترقية لأستاذ بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد 5 سنوات

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الفتوى والتشريع: شرط الترقية لأستاذ بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد 5 سنوات الفتوى والتشريع: شرط الترقية لأستاذ بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد 5 سنوات

مصراوي Masrawy

05:11 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن قانون تنظيم الجامعات بيّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، وحدد طريقين لذلك، الأول: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، والثاني: استثناء أجاز به المشرع التعيين في هذه الوظائف من خارج الجامعات مباشرة في الوظيفة الشاغرة، شريطة أن تتوافر في المتقدم شروط شغلها المُقررة في القانون.

وأضافت الفتوى، أن التعيين في وظيفة أستاذ من بين الأساتذة المساعدين في الكلية ذاتها، يكون بطريق الترقية بقرار يصدر من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط فيمن يعين أستاذًا بالجامعة عن طريق الترقية شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة 5 سنوات على الأقل، والقيام في مادته، وهو أستاذ مساعد، بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها، أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.

جاء ذلك في فتوى صدرت وانتهت إلى عدم جواز فحص الإنتاج العلمي، لمدرس بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، للترقية من وظيفة مدرس إلى وظيفة أستاذ مُباشرة.

أكدت الفتوى، أن الأستاذة الجامعية، كانت تشغل وظيفة مدرس بالكلية، وشَغل وظيفة أستاذ بالجامعة بطريق الترقية إنما يكون لمَن شغل وظيفة أستاذ مساعد لمدة ٥ سنوات، فإنه لا تجوز ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مُباشرة، ومن ثم لا يجوز فحص الإنتاج العلمي الخاص بها للترقية لهذه الوظيفة مُباشرة، دون الاحتجاج في هذا المقام بحالتها، والتي تقرر إحالة الإنتاج العلمي الخاص بها إلى اللجنة العلمية للفحص والتقييم لدرجة أستاذ مباشرة.

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