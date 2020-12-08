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لأول مرة.. مستشارة بالنيابة الإدارية تباشر سلطة الادعاء أمام المحاكم التأديبية

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مصراوي Masrawy

04:56 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أعلنت النيابة الإدارية لأول مرة عن تولي امرأة سلطة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، حضرت المستشارة رندا حبيب، نائب رئيس الهيئة وعضو فرع الدعوى التأديبية لتباشر إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأوضحت أن القرار في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقا للمادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958.

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