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انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)

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انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)
بين القوات البرية الملكية والقوات الأمريكية

انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)

انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية