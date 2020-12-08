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رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يستقبل وزير الخارجية

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رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يستقبل وزير الخارجية رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يستقبل وزير الخارجية
واستعرض مع رئيس الوزراء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والوفد المرافق له.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيما حمل رئيس المجلس الانتقالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أركان الداود.

في سياق متصل استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الأمير فيصل بن عبدالله بن الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات القيادة واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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