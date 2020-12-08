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"قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي لحل الخلاف الخليجي

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"قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية لحل الخلاف الخليجي "قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي لحل الخلاف الخليجي
قال: تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الصدد.
وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً إن بلاده "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

وكانت قد أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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