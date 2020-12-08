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بالصور.. "الجبير" يستقبل مبعوث المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية

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استعرضا جهود في دعم العمليات الإنسانية عالميًّا

بالصور..

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للشؤون الإنسانية ومنع المجاعات كريس بولد.

وشهد الاستقبال استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية على مستوى العالم، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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