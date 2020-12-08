الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيجراي الإثيوبية "يزداد تأزما"

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مصراوي Masrawy

ميكيللي- (أ ف ب):

أفاد المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوش، الثلاثاء، بأن الأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي الإثيوبية حيث يحول الوضع الأمني دون إغاثة السكان "تزداد تأزما".

وقال من جنيف خلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة "من المهم ان تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية العملانية".

وأضاف "للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر" مضيفا أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين الـ96 ألفا في تيجراي.

وتابع أن المفوضية التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات اخرى في تيجراي أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين الـ49 ألفا الذين فروا أيضا من المعارك.

والاثنين أكدت أديس أبابا التي اعلنت في 28 نوفمبر السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي، أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد "انتهت".

وكان حائز جائزة نوبل للسلام في 2019 شن في 4 نوفمبر هجوما على جبهة تحرير تيجراي، الحزب الذي يدير هذه المنطقة شمال البلاد ويتحدى سلطته منذ أشهر.