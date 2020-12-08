بـ 12 كيلو حشيش.. ضبط هارب من حكم مؤبد ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش حال استقلاله سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "احتجاز وقتل" – مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حال استقلاله ( سيارة - ملك شقيقه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 12,600 كيلو حشيش ، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.