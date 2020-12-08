بالصور.. إقبال على لجان انتخابات النواب بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

توافد عدد من أهالي محافظة جنوب سيناء على اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في مرحلة الإعادة بانتخابات النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين، ويجري تنظيم دخول المواطنين أمام اللجان، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أو داخل اللجان.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، للمنافسة على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.