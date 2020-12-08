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استئصال ورم ليفى يزن 10 كيلو جرام من رحم سيدة ببنها

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استئصال ورم ليفى يزن 10 كيلو جرام من رحم سيدة ببنها استئصال ورم ليفى يزن 10 كيلو جرام من رحم سيدة ببنها

مصراوي Masrawy

04:26 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

نجح الدكتور محمد عبدالمعبود الجزار، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير، بمستشفى بنها الجامعي، في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا من الموت، بعد استئصال ورم ليفي في البطن بلغ وزنه حوالي 10 كيلو جرامات.

وصلت سيدة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، إلى مستشفى بنها الجامعي، تعاني من ألم حاد بالبطن ونزيف مهبلي حاد، وجرى عمل الفحوصات اللازمة لتحديد الأسباب.

وتبين وجود ورم ليفي كبير استدعى تحضيرها لإجراء عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور جرى استئصال الورم والذي تبين أن يزن 10 كيلو جرامات.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمعبود، أن حالة السيدة جيدة، وتتماثل للشفاء، موجهًا النصح للسيدات اللاتي تعاني من نزيف بصفة مستمرة بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة لتفادي تجمع الأورام الليفية.

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