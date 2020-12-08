أخبار عاجلة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حضور مكثف بمسقط رأس المرشحين في انتخابات النواب بالدقهلية

Print
حضور مكثف بمسقط رأس المرشحين في انتخابات النواب بالدقهلية حضور مكثف بمسقط رأس المرشحين في انتخابات النواب بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:17 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

توافد المواطنين على مقار لجان الإعادة في انتخابات النواب بالدقهلية، عصر اليوم الثلاثاء، وحرص كبار السن والسيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، لمواجهة .

وشارك الناخبين بشكل ملحوظ داخل قرى مسقط رأس المرشحين، والتي شهدت حشد من أجل الوقوف ابن القرية، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنع القضاة الناخبين من دخول اللجان إلا بالكمامات.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وهي جميع المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أي مرشح من حسم النتيجة في الجولة الأولى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية