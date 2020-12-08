حضور مكثف بمسقط رأس المرشحين في انتخابات النواب بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

توافد المواطنين على مقار لجان الإعادة في انتخابات النواب بالدقهلية، عصر اليوم الثلاثاء، وحرص كبار السن والسيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

وشارك الناخبين بشكل ملحوظ داخل قرى مسقط رأس المرشحين، والتي شهدت حشد من أجل الوقوف ابن القرية، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنع القضاة الناخبين من دخول اللجان إلا بالكمامات.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وهي جميع المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أي مرشح من حسم النتيجة في الجولة الأولى.