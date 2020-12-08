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بالصور.. انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في الوادي الجديد

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بالصور.. انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في الوادي الجديد بالصور.. انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:14 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات الألعاب الرياضية بالمشروع القومي "أولمبياد المحافظات الحدودية- النسخة الثانية 2020" على مستوى قطاعات محافظة الوادي الجديد، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بالخارجة.

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أن المشاركة بالمرحلة النهائية على مستوى المحافظة تأتي في الألعاب الرياضية التالية "خماسي كرة قدم - كرة الطائرة -كرة طائرة شاطئ- كرة السرعة-ألعاب القوى-تنس الطاولة -الكاراتيه- السباحة-الشطرنج" للبنين والبنات مرحلة عمرية من 15 إلى 23 عامًا.

وأشار "بهاء" إلى أن تصعيد الفرق الفائزة بالمركز الأول بالألعاب الرياضية المختلفة، سيجري للمشاركة بالمرحلة الختامية على مستوى المحافظات الحدودية بالجمهورية، بمدينة شرم الشيخ خلال ديسمبر 2020.

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