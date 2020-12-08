أخبار عاجلة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مات وحيدًا.. مسن يشنق نفسه داخل حجرة نومه في شبين القناطر

Print
مات وحيدًا.. مسن يشنق نفسه داخل حجرة نومه في شبين القناطر مات وحيدًا.. مسن يشنق نفسه داخل حجرة نومه في شبين القناطر

مصراوي Masrawy

04:09 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم موظف بالمعاش، على الانتحار، بشنق نفسه في سقف حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين، بلاغًا من الأهالي بالعثور على موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكنه.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى "محمد.ا.م" 62 عامًا، موظف بالمعاش، وأنه من محافظة الدقهلية، ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر، وأن الأهالي عثروا عليه معلقًا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله، ونقلوه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية