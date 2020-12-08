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قناة معادية لمصر.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يرفض إجراء مداخلة لـ"الجزيرة"

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قناة معادية لمصر.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يرفض إجراء مداخلة لـ"الجزيرة" قناة معادية لمصر.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يرفض إجراء مداخلة لـ"الجزيرة"

مصراوي Masrawy

04:41 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

رفض الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إجراء مداخلة مع قناة الجزيرة القطرية، للرد على ادعاءاتها بوجود فساد في إدارة شئون الوقف.

وقال الشيخ جابر طايع، لمصراوي، إن قناة "الجزيرة" القطرية، حاولت التواصل معه للحديث عن التقرير المزعوم الذي أعدته، واستضافت فيه بعض القيادات الإخوانية الهاربة، والتي زعمت وجود فساد في إدارة شئون الوقف.

وتابع رئيس القطاع الديني:"رفضت الحديث مع تلك القناة المعادية لمصر"، مشيرا إلى أن القناة أذاعت المكالمة المسجلة وظهرت فيها محاولتها الضغط علي للتعليق حول ما يزعمه ضيوفها من أن هناك شبهة فساد في مال الوقف".

وأصدرت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه حجم الإيرادات التي حققتها الوزارة في عهد جماعة الإخوان.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الجماعة بلغ (503) مليون جنيه في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019-2020م مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه أي بزيادة قدرها مليار وسبعة وثلاثين مليون جنيه

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، ردًا على ما أذيع على الجزيرة باستضافة بعض القيادات الإخوانية الهاربة من مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم لشئون الوقف، أن إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان بلغ تسعة ملايين جنيه، في حين تجاوزت هذه الإيرادات ثلاثين مليون جنيه في العام المالي 2018-2019 م .

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