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"الوزراء" يوافق على مذكرة تفاهم بين الخارجية و"الأغذية العالمي" للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا

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"الوزراء" يوافق على مذكرة تفاهم بين الخارجية و"الأغذية العالمي" للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا "الوزراء" يوافق على مذكرة تفاهم بين الخارجية و"الأغذية العالمي" للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا

مصراوي Masrawy

04:37 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي مُتسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دوليًّا، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلاً عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.

وتتمثل الأولويات الأساسية لبناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية العربية والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المُتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، فضلًا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك في ما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

كما تتمثل الأولويات الأساسية في إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات، والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون بين بلدان الجنوب و"آلية التنسيق من أجل إفريقيا" بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى.

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