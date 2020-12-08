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"الوزراء" يوافق على مشروع قرار لتمويل "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"

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"الوزراء" يوافق على مشروع قرار لتمويل "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة" "الوزراء" يوافق على مشروع قرار لتمويل "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"

مصراوي Masrawy

04:36 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في ما يتعلق بتقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي، من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين.

يـأتي مشروع القرار لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة مخزونات المبيدات المتقادمة، بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًّا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.

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