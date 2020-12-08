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الالتزام بالأكواد.. التنمية المحلية: تم إعداد اشتراطات البناء في المرحلة الانتقالية

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الالتزام بالأكواد.. التنمية المحلية: تم إعداد اشتراطات البناء في المرحلة الانتقالية الالتزام بالأكواد.. التنمية المحلية: تم إعداد اشتراطات البناء في المرحلة الانتقالية

مصراوي Masrawy

04:34 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والنقيب العام للمهندسين المهندس هاني ضاحي، منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين في تلك المنظومة، وذلك في إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتي تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية.

وأوضح "شعراوي"، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية تتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

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