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القوى العاملة: تعيين 214 شاباً وتحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

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القوى العاملة: تعيين 214 شاباً وتحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر القوى العاملة: تعيين 214 شاباً وتحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

04:29 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 214 شاباً، منهم 40 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا، فضلاً عن توفير 45 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و 400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية ، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس لتلك الفئة.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، في تقريره للوزير، إنه خلال شهر نوفمبر الماضي، جددت المديرية ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبدالراضي، إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 376 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً، وعمل ندوتين توعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 5 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضي، أن المديرية، تلقت 60 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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