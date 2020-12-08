أخبار عاجلة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تمديد تكليف "الزهراني" مديرًا لصحة البيئة في الطائف

Print
تمديد تكليف "الزهراني" مديرًا لصحة البيئة في الطائف تمديد تكليف "الزهراني" مديرًا لصحة البيئة في الطائف

تمديد تكليف

أصدر مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة الطائف الأخصائي خالد بن محمد الثبيتي، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي حسن بن أحمد الزهراني، مديرًا لإدارة صحة البيئة، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم.

ويعتبر "الزهراني" أحد الكفاءات المتميزة بصحة الطائف ومشرفًا ميدانيًّا على الجولات المكثفة على الأسواق التجارية والمولات، لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" للحد من التجمعات والزحام داخل المحالّ والمطاعم والكافيهات.

وعبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره لمدير صحة الطائف، والمساعد للصحة العامة بصحة الطائف على هذه الثقة، قائلًا: إنها تعتبر حافزًا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة

"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات

"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات

شبكة عيون الإخبارية