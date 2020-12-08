شاهد.. "البيئة" تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية وأسواق المواشي بالطائف

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لجمع عينات استقصاء وبائية.. ودعت إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه

نفذ فريق من الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، عددًا من الجولات التفتيشية على سوق المواشي في المحافظة، وسوق الطيور، والمسلخ؛ وذلك لجمع عينات استقصاء وبائية؛ والتأكد من خلوّ أسواق الطيور من أنفلونزا الطيور.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنه تم ضبط مخالفة لنقل دواجن مجهولة المصدر، ومحل نتافات والتي صدرت أوامر بإيقاف العمل بها.

وأكد "القاضي" أن هذه الجولات التفتيشية، تأتي استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الثروة الحيوانية بالمكتب، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع الطيور وطيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها، ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومدى التزامها بالأمن الحيوي، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لمنع تفشي أي وباء لا سمح الله.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه أو مخالفات على رقم طوارئ الثروة الحيوانية ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الطائف