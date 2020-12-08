بعد تحليل 170 ألف عينة.. هل حدث تطوّر جيني لفيروس كورونا؟

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه تم إجراء ما يقرب من 170 ألف تحليل جيني لفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة في الصين أواخر العام الماضي.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنظري: "من خلال هذه التحاليل، لم يلاحظ أي تغير في نمط انتشار الفيروس أو سرعته أو أعراضه، وبالتالي الفيروس لا يزال بنفس طبيعته حتى الآن".