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وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج"

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وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج"

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العائلات المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة التي يشترك بها أبناؤنا في الخارج، وذلك في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

وأضافت مكرم، في بيان، أن أبناءنا في الخارج لديهم العديد من النجاحات في كافة المجالات، ونحن في وزارة الهجرة سنسلط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم وعلم خفاقًا بالخارج، مشيرة إلى أننا خلال الفترة الماضية كان لدينا نموذجين وهم: الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، وفوزه بلقب شخصية العام لسنة 2020 بالنمسا والنموذج الثاني الطفل المصري زين الحمصاني والمقيم مع أسرته في مدينة دبي، وحصوله على المركز الأول في جميع سباقات "الميني أتّاك"، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات.

وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني التالي:-​

gina.saad@emigration.gov.eg

yosr.hassan@emigration.gov.eg

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