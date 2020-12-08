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بالصور.. تشييع جنازة أم توفيت بعد ساعات من رحيل ابنها حزنا عليه في الشرقية

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بالصور.. تشييع جنازة أم توفيت بعد ساعات من رحيل ابنها حزنا عليه في الشرقية بالصور.. تشييع جنازة أم توفيت بعد ساعات من رحيل ابنها حزنا عليه في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

شيع أهالي قرية "الصانية" التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة ربة منزل؛ توفيت بعد ساعات قليلة من وفاة ابنها الشاب، حزنًا عليه.

كانت الأم ميرفت عبدالعال، أصيبت بوعكة صحية استدعت حجزها بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات، يوم الاثنين 16 نوفمبر الماضي، ولم يكن بيد ابنها مجدي سامي، 30 عامًا محاسب، سوى الدعاء لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نحو 10 أيام قضتها الأم في وحدة العناية المركزة حتى بدأت في التعافي من جديد، إلا أن صباح أمس الإثنين لم يكن عاديًا بالنسبة لها، فقد سقط الابن مغشيًا عليه وقد فارق الحياة دون سابق إنذار أو شكوى من مرض، تاركًا خلفه طفلة في عمر الزهور.

عزاء بسيط شهد حضور العشرات من أصدقاء الفقيد بعد لحظات قليلة من رحيله في تمام الحادية عشر صباحًا، بعدها بعدة ساعات علمت الأم بخبر الوفاة، ولم تقوى على تحمل فراق ابنها، لتسقط على الأرض وقد فارقت الحياة، حزنًا على الابن الراحل.

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