احتجاجات السليمانية: رئيس عراقي يدعو لتجنب العنف واحترام حق التظاهر

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مصراوي Masrawy

بغداد- (بي بي سي):

أصدر الرئيس العراقى برهم صالح، الثلاثاء، بياناً بشأن الاحتجاجات التى اندلعت في محافظة السليمانية، وشهدت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتشهد مدينة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان العراق، منذ أيام، تظاهرات حاشدة، انطلقت احتجاجا على تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة، وتطورت إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأعمال عنف شملت حرق عدد من مقار الأحزاب.

وشدد الرئيس العراقي على أن "العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة"، مطالبا القوات الأمنية بالتصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد أو تضييق أو اعتداء".