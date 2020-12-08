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يطعن على قرار حل مجلس إدارة

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مرتضى منصور يطعن على قرار حل مجلس إدارة الزمالك يطعن على قرار حل مجلس إدارة

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

أقام رئيس نادي السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين، كذلك حددت جلسة نظر دعوى هاني زاده على القرار ذاته في نفس الجلسة لتنعقد الأحد المقبل.

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مصراوي Masrawy

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