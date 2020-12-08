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"نأمل حلًا شاملًا".. أول تعليق مصري على جهود تسوية الأزمة الخليجية

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"نأمل حلًا شاملًا".. أول تعليق مصري على جهود تسوية الأزمة الخليجية "نأمل حلًا شاملًا".. أول تعليق مصري على جهود تسوية الأزمة الخليجية

مصراوي Masrawy

02:01 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة- مصراوي:

أعربت عن تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب دولة الكويت لحل الأزمة، في أول تعليق رسمي على إعلان قُرب المُصالحة الخليجية مع قطر.

وردًا على سؤال صحفي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، الثلاثاء، على تقدير مصر لجهود الكويت المبذولة، "لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ سنوات عدة بين قطر ودول الرباعي العربي، في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".

وأضاف في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك: "نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وتابع: "تؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".

والجمعة أعلنت الكويت إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). الأمر الذي قوبِل بترحيب واسع.

كانت والبحرين والإمارات، إلى جانب مصر، قطعت في يونيو 2017 علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية مع قطر، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

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