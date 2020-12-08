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الصين ونيبال تعلنان ارتفاعًا جديدًا لجبل إيفرست

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الصين ونيبال تعلنان ارتفاعًا جديدًا لجبل إيفرست الصين ونيبال تعلنان ارتفاعًا جديدًا لجبل إيفرست

مصراوي Masrawy

01:54 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كاتماندو- (د ب أ):

كشف وزير الخارجية الصيني وانج يي ، في إعلان مشترك مع نيبال، الثلاثاء، أن الارتفاع الذي تم قياسه حديثا لجبل إيفرست هو 8848 مترا و86 سنتيمترا.

ويعتمد الارتفاع الجديد المتفق عليه على قياسات أجرتها الدولتان. وأرسلت نيبال فريقا من المساحين إلى قمة الجبل في مايو 2019، بينما أرسلت الصين فريقا في وقت سابق هذا العام.

وهذه كانت المرة الأولى التي تجري فيها نيبال مثل هذا القياس بشكل مستقل.

ويُتوقع أن يضع الارتفاع الجديد حدا للجدل الدائر حول الارتفاع الدقيق لأعلى قمة جبلية في العالم.

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