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محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة في انتخابات النواب

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محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة في انتخابات النواب محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة في انتخابات النواب

مصراوي Masrawy

02:05 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، اللجنة الفرعية رقم ٩ بمدرسة الشهيد أحمد شلبي أبو الخير بقرية برما بطنطا، ولجنتين بمدرسة الشهيد محمد السيد الجمل بقرية مشال في بسيون، واختتم جولته بتفقد اللجنة الفرعية رقم ٤٩ بمدرسة كتامة الثانوية المشتركة، واللجنة الفرعية رقم ١٨٣ بمدرسة كتامة الابتدائية الجديدة بقرية كتامة ببسيون.

وتابع المحافظ أثناء الجولة توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مشيدًا بتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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