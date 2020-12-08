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" أورام الأقصر": 3000 حالة تلقت علاج سرطان الثدي خلال 3 أعوام

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" أورام الأقصر": 3000 حالة تلقت علاج سرطان الثدي خلال 3 أعوام " أورام الأقصر": 3000 حالة تلقت علاج سرطان الثدي خلال 3 أعوام

مصراوي Masrawy

01:45 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

أعلن محمود فؤاد المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان في الأقصر، البدء فى تجميل وتزيين وإضاءة واجهة المستشفى احتفاًء بشهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له.

وأضاف فؤاد، يجري تزيين أروقة المستشفى وإضاءته باللون الوردي، إيمانًا بأهمية الكشف المبكر، مشيرا إلى أنه جرى عمل عدة حملات توعية للسيدات داخل وخارج المستشفى.

ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان ساعد مؤخرًا مريضات سرطان الثدي في الكشف المبكر والعلاج، ومازال مستمرًا بكل قوة فى هذا العمل على مدار الساعة، قائلاً: "من يريد المشاركة فى هذا الثواب عليه المشاركة بسهم الأجهزة الطبية بـ 250 جنيه، أو بسهم العلاج الكيماوي بـ 500 جنيه".

وأكد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في بيان اليوم الثلاثاء، نجاحه في تقديم خدمات طبية مميزة على مدار الـ3 سنوات الماضية فى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الحالات المختلفة من ذلك النوع من الأورام.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، إن 3000 حالة تلقت علاج سرطان الثدي منذ عام 2017 وحتى العام الجاري 2020.

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