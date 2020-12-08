"باع الدهب رخيص".. عاطل يغافل صديقه ويسطو على شقته بالجمالية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة صديقه في منطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بسرقتها من مسكن (أحد أصدقائه - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنه سرقته وفي سبيل ذلك قام بغافلته، وتحصل على مفتاح الشقة الأصلي وصنع نسخه منه، وفي وقت لاحق توجه للشقة محل البلاغ واستولى على المسروقات المضبوطة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.