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الصحة العالمية: تشهد "زيادة منتظمة" بإصابات ووفيات كورونا

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الصحة العالمية: مصر تشهد "زيادة منتظمة" بإصابات ووفيات كورونا الصحة العالمية: تشهد "زيادة منتظمة" بإصابات ووفيات كورونا

مصراوي Masrawy

02:05 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن تشهد زيادة منتظمة في عدد إصابات ووفيات المستجد (كوفيد -19).

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنظري أن "مصر تشهد عدد حالات يومي فوق 400 حالة إصابة".

وبشكل عام في الإقليم، قال المنظري إن الجائحة لا تزال تبعث على القلق، إذ تشهد بعض البلدان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الحالات والوفيات.

وتابع: "نعمل على تقديم الإرشادات والتوصيات لكافة دول الإقليم، ووفرنا الإمدادات والمعدات وقدمنا التدريب للعاملين الصحيين وتثقيف المجتمعات المحلية".

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