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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن مصر تشهد زيادة منتظمة في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنظري أن "مصر تشهد عدد حالات يومي فوق 400 حالة إصابة".

وبشكل عام في الإقليم، قال المنظري إن الجائحة لا تزال تبعث على القلق، إذ تشهد بعض البلدان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الحالات والوفيات.

وتابع: "نعمل على تقديم الإرشادات والتوصيات لكافة دول الإقليم، ووفرنا الإمدادات والمعدات وقدمنا التدريب للعاملين الصحيين وتثقيف المجتمعات المحلية".