أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ"كورونا"

Print
الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل حالتي وفاة.. والإجمالي يبلغ 596

الإمارات: 1,260 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسجيل 1,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 178,837 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.

وأشارت إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 2338 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2338 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية