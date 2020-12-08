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أغرب زفاف.. العروس مريضة كورونا والعريس "مصمم"

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فيديو أغرب زفاف.. العروس مريضة كورونا والعريس "مصمم" أغرب زفاف.. العروس مريضة كورونا والعريس "مصمم"
ملابس واقية للعروسين.. وشهر العسل بالحجر الصحي

فيديو أغرب زفاف.. العروس مريضة كورونا والعريس

رغم ثبوت إصابة فتاة بفيروس كورونا المستجد، أصر عريسها على إتمام حفل زفافهما في موعده، لتشهد الهند واحدًا من أغرب الأعراس خلال سنوات.

وحسب وكالة "رويترز"، احتفل العريسان بزفاف غير عادي في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية، وارتدى الزوجان بدلات واقية زرقاء متشابهة، مع كامل معدات الوقاية الشخصية، كما ارتدى الكاهن الذي عقد القران بدلة بيضاء وقلنسوة، حتى بدا كرائد فضاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول مركز الحجر الصحي راجندرا مينا: "تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة".

وبعد الزفاف، تم عزل كل من العريس والعروس في المركز، الذي أقيم كجزء من مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبًا.

وغالبًا ما تكون حفلات الزفاف في الهند صاخبة بمشاركة أعداد غفيرة من الأقارب والضيوف، لكن عدة ولايات فرضت قيودًا على الأعداد المسموح بها في تجمعات الزواج.

ولدى الهند ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 9.6 مليون حالة مؤكدة.

وتراجعت الإصابات مؤخرًا منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، رغم موسم المهرجانات المزدحم الشهر الماضي، الذي رافقه ازدحامات كبيرة في الأسواق والشوارع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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