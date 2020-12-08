"الخريجي" يقدّم العزاء في وفاة سفير المملكة بتشيلي

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قام بزيارة ذوي الفقيد.. ونقل مواساة وزير الخارجية

قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، بزيارة لمنزل أسرة الفقيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

وقدّم "الخريجي" العزاء والمواساة في وفاة السفير مانع بن سعد الخامسي.

ونقل خلال الزيارة تعازي ومواساة وزير الخارجية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نهاية الشهر الماضي : ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود -نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية في الرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، السفير مانع بن سعد الخامسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

يذكر أن "الخامسي" كان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قدّم "الخامسي" أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي "مفوضاً فوق العادة" إلى رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بنييرا.