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اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في فرنسا

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اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في فرنسا اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في فرنسا

مصراوي Masrawy

01:40 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن جوليان دو نورماندي وزير الفلاحة في فرنسا، الثلاثاء، اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في بلاده، خلال العام الجاري، في حظيرة للإوز بمزرعة في إقليم "لاند" بجنوب غرب البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية.

وسارعت مخابر ANSES الفرنسية إلى إجراء التحاليل الضرورية للتحقق من هذه الإصابات بالإنفلونزا التي تنتشر منذ أسابيع في أوروبا بشكل مثير للقلق مهددة الصناعات الغذائية التي تعتمد على لحوم الطيور ومضيفة تعقيدات إلى الوضع الاقتصادي الراكد بسبب وباء كورونا.

وبمجرد تأكيد وجود هذه البؤرة الوبائية رسميا، قررت السلطات المحلية في إقليم "لاند" إعدام مجموع طيور الحظيرة الموبوءة البالغ عددها 6 آلاف إوزة في إجراء وقائي مرفوق بمراقبة المنطقة المحيطة بالحظيرة على مدى 10 كلم للتحقق من عدم انتقال العدوى إلى جهات أخرى.

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