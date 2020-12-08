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حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي"

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حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي" حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي"
تكثيف الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان

حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في أثيوبيا آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، مضيفاً أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أنه على السلطات تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون والنظام، مشيراً إلى أن الأثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

وكانت منظمات إغاثة قد حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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