"بضائع أجنبية ومستحضرات تجميل".. أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب-علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية ، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

ونجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية في تحرير (1607) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (210) حكم قضائي متنوع،

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق