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إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بشمال سيناء

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إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بشمال سيناء إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:16 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تشهد لجان الانتخابات بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وعلى رأسها مدن "، والعريش، والشيخ زويد" أقبالًا على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب والتي يتنافس فيها 4 مرشحين بالدائرتين الأولى والثانية.

وكانت لجان مدينة بئر العبد الأعلى من حيث الإقبال، تليها مدينة العريش ثم الشيخ زويد.

وأعلنت المحافظ، أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ الإقليم، يتابع الانتخابات عبر غرفة العمليات التي دشنتها المحافظة، لهذا الغرض.

ودعا المحافظ المواطنين بالخروج إلى لجان الانتخاب والتصويت للمرشح الذي يختارونه.. مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

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