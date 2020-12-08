10 ديسمبر.. بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس المقبل 10 ديسمبر.

وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، وسيجري تلقي الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر لمدة 3 أيام.

وأضاف أنه سيجري عقد انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج والتي ستجرى يوم الأحد 20 ديسمبر، وتجري جولة الإعادة يوم الاثنين 21 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، كما ستجرى انتخابات رؤساء الاتحاد والنواب على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 ديسمبر، وينتهى الماراثون بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 24 ديسمبر.