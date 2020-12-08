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بعد مقتل شريكهم.. حبس 3 لصوص سرقوا مزرعة برتقال في الشرقية

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بعد مقتل شريكهم.. حبس 3 لصوص سرقوا مزرعة برتقال في الشرقية بعد مقتل شريكهم.. حبس 3 لصوص سرقوا مزرعة برتقال في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:03 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك مع آخر، "لقي حتفه على يد الأهالي" في سرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية "الربعماية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب المزرعة ونجله وحفيديه؛ لاتهامهم في واقعة مقتل مُسجل شقي خطر، زميل اللصوص الثلاثة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كل من "السيد.ف.ج" 36 عامًا، مُسجل شقي خطر سرقات عامة، مُقيم بقرية "الربعماية" بمركز منيا القمح، جثة هامدة، و"عمرو.و.ا" 30 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "التلين"، سبق اتهامه في قضايا سرقة، مصابًا بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أنه أثناء سرقة المتوفي و3 من أصدقائه، برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، تمكن أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالى من ضبطهم والاعتداء عليهم.

وجرى ضبط صاحب المزرعة و3 آخرين، بتهمة الاعتداء على القتيل وأصدقائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42918 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.

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