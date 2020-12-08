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ضبط 1030 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

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ضبط 1030 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية ضبط 1030 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 1030 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص.

وردت معلومات لضباط المباحث بحيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 1030 عبوة سلع غذائية تشمل "مياه غازية- حليب- مقرمشات- شوفان- قهوة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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