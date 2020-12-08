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٩٦ مشاركًا يتنافسون على لقب الطالب المثالي بجامعة سوهاج

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٩٦ مشاركًا يتنافسون على لقب الطالب المثالي بجامعة سوهاج ٩٦ مشاركًا يتنافسون على لقب الطالب المثالي بجامعة سوهاج

مصراوي Masrawy

12:48 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلقت فعاليات مسابقة الطالب المثالي على مستوى كليات جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، والتي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والتي تستمر في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر الجاري

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تنظيم المسابقات التي تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكيًا ودراسيًا والمشاركين في الأنشطة الطلابية.

وقالت أسماء عمر، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، إن المسابقة يشارك فيها ٩٦ طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويجري التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها "التفوق الدراسي، المقابلة الشخصية".

وأضافت أسماء عمر، أنه يشترط أن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية مثل أنشطة رعاية الشباب، دورات الحاسب الآلي والتنمية البشرية، إضافة إلى المشاركة بالأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والتوعية الصحية.

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