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بأسلوب النشل.. ضبط سيدتين لسرقتهما 9 هواتف محمولة بالإسكندرية

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بأسلوب النشل.. ضبط سيدتين لسرقتهما 9 هواتف محمولة بالإسكندرية بأسلوب النشل.. ضبط سيدتين لسرقتهما 9 هواتف محمولة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:45 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على سيدتين، كونتا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في ارتكاب سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بتكوين سيدتين -لهما معلومات جنائية- مُقيمتان بمنطقة المنتزه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين ارتكاب المتهمتين حوادث سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل، متخذتين من دائرة قسم شرطة المنتزه أول والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ألقي القبض عليهن، واعترفتا تفصيليًا أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأرشدت المتهمتان عن الهواتف المحمولة المستولى عليها في تلك الوقائع، وجرى ضبطها لدى تاجر هواتف محمولة.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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